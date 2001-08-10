Горнолыжный Кубок России на Сахалине открыли супергигантом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Кубок России по горнолыжному спорту стартовал в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В один день были проведены сразу два заезда – второй этап и финал Кубка. Оба – в дисциплине «супергигант». Спуски прошли на трассе «Спортивной» спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» и собрали более 70 спортсменов, представляющих Москву, Санкт-Петербург, Мурманскую, Сахалинскую, Свердловскую, Московскую, Ленинградскую, Челябинскую, Липецкую, Калужскую, Иркутскую области, Камчатский, Алтайский края, Корякскую Республику и Республику Башкортостан.
- На Сахалине я уже в пятый раз. Сегодняшняя трасса сложная, как и сам склон. Но судьи постарались на отлично и подготовили замечательное полотно. Своим заездом в финале не совсем довольна – остановилась в шаге от бронзы. Так что есть куда стремиться, - поделилась эмоциями калужская горнолыжница Юлия Шарикова.
По результатам второго этапа Кубка России победу одержали Екатерина Ткаченко из Москвы и Иван Кузнецов с Камчатки. Серебро взяли москвичка Варвара Ворончихина и петербуржец Павел Трихичёв. Бронза досталась Эвелине Комягиной из Мурманска и Александр Андриенко из Калуги.
По итогам финала Кубка мужской пьедестал остался без изменений. Среди женщин победительницей стала камчатская спортсменка Юлия Плешкова. Второе место заняла Екатерина Ткаченко. Тройку лидеров замкнула сахалинка Дарина Иохвидович.
Вечером на «Горном воздухе» состоялась официальная церемония открытия соревнований.
- Поздравляю сильнейших спортсменов и желаю вам получать удовольствие от спусков – тогда победа однозначно будет за вами! Отдельное спасибо СТК «Горный воздух» за отличную подготовку трассы, - отметил заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.
- Хотел бы передать огромную благодарность от имени Российской федерации горнолыжного спорта правительству Сахалинской области за великолепную возможность испытать себя на склонах «Горного Воздуха». Благодаря таким состязаниям, спортсмены оттачивают навыки и повышают свое мастерство. Объявляю финал Кубка России по горнолыжному спорту открытым! – напутствовал председатель коллегии судей РФГС Алексей Орлов.
После награждения победителей и призёров в супергиганте прошёл розыгрыш стартовых маек на заезд в дисциплине «слалом-гигант».
Напомним, Сахалинская область традиционно становится местом проведения Кубка и первенства России по горнолыжному спорту. В этом году соревнования, собравшие более 100 сильнейших спортсменов из 17 регионов страны, продлятся до 16 марта включительно. Начало ежедневно в 10:00. Церемония закрытия и награждение по итогам всех дней стартов состоятся 16 марта в 15:00 на нижней станции СТК «Горный воздух». Мероприятие проходит в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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