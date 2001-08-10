Сахалинцев приглашают на Кубок России по волейболу на снегу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 7 по 9 февраля пройдет этап Открытого Кубка России по волейболу на снегу среди мужских и женских команд. Местом проведения соревнований станет спортивно-туристический комплекс «Горный воздух», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
За медали состязаний будут бороться 16 мужских и женских команд со всей страны.
7 и 8 февраля зрители смогут увидеть игры группового этапа и матчи стадии плей-оф. 9 февраля пройдут полуфинальные встречи, матч за 3-е место и, конечно, финал. Волейболисты будут выходить на игровые площадки ежедневно с 09:00 до 17:00.
Зрителей ждет розыгрыш призов и подарков от партнёров мероприятия - магазинов «Главный Рыболовный» и Sakh Tokyo, барбершопа Chop-Chop и пиццерии «Сказка».
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