Сахалинцев приглашают на Кубок России по волейболу на снегу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 7 по 9 февраля пройдет этап Открытого Кубка России по волейболу на снегу среди мужских и женских команд. Местом проведения соревнований станет спортивно-туристический комплекс «Горный воздух», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

За медали состязаний будут бороться 16 мужских и женских команд со всей страны.

7 и 8 февраля зрители смогут увидеть игры группового этапа и матчи стадии плей-оф. 9 февраля пройдут полуфинальные встречи, матч за 3-е место и, конечно, финал. Волейболисты будут выходить на игровые площадки ежедневно с 09:00 до 17:00.

Зрителей ждет розыгрыш призов и подарков от партнёров мероприятия - магазинов «Главный Рыболовный» и Sakh Tokyo, барбершопа Chop-Chop и пиццерии «Сказка».