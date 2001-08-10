Тихоокеанское
информационное агентство
28 Декабря 2024
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12:36, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинский горнолыжник стал вторым на всероссийских соревнованиях среди спортсменов с ПОДА

Сахалинский горнолыжник стал вторым на всероссийских соревнованиях среди спортсменов с ПОДА

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинец Александр Алябьев, представляющий островной регион и Москву, завоевал серебряную медаль всероссийских соревнований среди спортсменов с ПОДА по горнолыжному спорту в Миассе, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

За медали турнира боролись 10 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Воронежской, Иркутской, Мурманской и Сахалинской областей.

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