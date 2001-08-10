Островные чир спортсменки завоевали две медали на Всероссийских соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинки завоевали одно золото и одно серебро на Всероссийских соревнованиях по чир спорту. Состязания прошли в Санкт-Петербурге и собрали более 3500 участников из 45 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

По результатам выступлений Алина Асташенко и Арина Лапушко одержали победу в номинации «чир хип-хоп двойка» среди юниоров/юниорок. Девушки также выполнили норматив кандидаток в мастера спорта России.

Анастасия Баранова и Милена Зырянова завоевали серебряные медали в дисциплине «чир хип хоп двойка юноши/девушки».

Впереди у сахалинских чир спортсменок домашние старты: Кубок города Южно-Сахалинска и фестиваль по чир спорту «Новогодний», которые состоятся 6 декабря на ледовой арене спортшколы «Кристалл». Начало в 10:00. Вход свободный.