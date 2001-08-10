На Сахалин прибыли тяжелоатлеты из Кубы для участия в международных соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Международные соревнования «Кубок Дальнего Востока» по тяжелой атлетике состоятся в Южно-Сахалинске с 30 ноября по 2 декабря. Местом проведения масштабных состязаний станет Учебно-тренировочный центр «Восток», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Турнир такого уровня впервые пройдет на Дальнем Востоке и соберет более 200 сильнейших спортсменов из Венесуэлы, Кубы, Камеруна, Пакистана, Шри-Ланки, Белоруссии, Казахстана, Центральноафриканской республики, Киргизии и 20 регионов России.

Первыми на островную землю для участия в «Кубке Дальнего Востока» прибыла делегация из Кубы в составе 6 человек. Кубинские тяжелоатлеты и их тренеры отлично перенесли долгий полёт, а сразу же выйдя из аэропорта получили большой заряд эмоций, увидев первый снег.

Масштабные и зрелищные соревнования будут идти ежедневно с 09:00. Церемония открытия 30 ноября в 16:00. Закрытие и награждение пройдут 2 декабря в 21:00. Поболеть за участников приглашаются все желающие. Вход свободный.