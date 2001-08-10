Команда из Корсакова победила на сахалинской спартакиаде инвалидов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

VI Спартакиада инвалидов Сахалинской области прошла в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

В течение двух дней более 70 спортсменов, представляющих Долинский, Корсаковский, Поронайский, Смирныховский, Углегорский, Холмский районы и областной центр, состязались в лёгкой атлетике, настольном теннисе, дартсе и плавании. Заплывы прошли в бассейне спортшколы водных видов спорта, остальные дисциплины – в стенах Учебно-тренировочного центра «Восток».

По итогам спартакиады в командном зачёте победу одержали представители Корсакова.

- Я занимаюсь с командой с прошлого года. Тогда мы заняли на соревнованиях второе место. После этого мы начали готовиться более тщательно, узнали спортсменов из других городов, проработали стратегию, сделали некоторые перестановки. В итоге это дало свои результаты, - поделилась подробностями тренер-преподаватель по АФК корсаковской спортшколы «Флагман» Анастасия Крюкова.

Второе место заняла команда из Долинска. Тройку лидеров замкнули южно-сахалинские спортсмены.

С подробными итоговыми результатами можно ознакомиться в приложенном файле.