Тихоокеанское
информационное агентство
12 Сентября 2024
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14:54, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские спортсмены завоевали семь медалей XVI Всероссийских игр боевых искусств

Сахалинские спортсмены завоевали семь медалей XVI Всероссийских игр боевых искусств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанники островных отделений по рукопашному бою и джиу-джитсу завоевали одну золотую, две серебряных и четыре бронзовые медали на XVI Всероссийских юношеских играх боевых искусств. В соревнованиях, которые сейчас проходят в Анапе, принимают участие свыше 5 тысяч спортсменов из более 70 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В серии состязаний по рукопашному бою золото команде принес Савелий Син (14-15 лет, «44 кг»), серебро завоевали Степан Лысенко (14-15 лет, «44 кг») и Тимур Джамбеков (14-15 лет, «57 кг»).

В поединках по джиу-джитсу бойцов ждали классический бой (файтинг) и борьба лежа (не-ваза). В каждой из дисциплин сахалинцы Степан Лысенко («46 кг») и Максим Цыплин («50 кг») завоевали бронзовые награды.

В программу Игр вошли больше 20 видов боевых искусств. От Сахалинской области на них выступают кикбоксеры, тхэквондисты, мас-рестлеры, бойцы муайтай, киокушин и представители отделений рукопашного боя и джиу-джитсу. Ранее на Играх сахалинский мас-рестлер Артем Наталин завоевал бронзу в весовой категории «до 80 кг».

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