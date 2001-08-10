Сахалинские спортсмены завоевали семь медалей XVI Всероссийских игр боевых искусств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанники островных отделений по рукопашному бою и джиу-джитсу завоевали одну золотую, две серебряных и четыре бронзовые медали на XVI Всероссийских юношеских играх боевых искусств. В соревнованиях, которые сейчас проходят в Анапе, принимают участие свыше 5 тысяч спортсменов из более 70 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В серии состязаний по рукопашному бою золото команде принес Савелий Син (14-15 лет, «44 кг»), серебро завоевали Степан Лысенко (14-15 лет, «44 кг») и Тимур Джамбеков (14-15 лет, «57 кг»).

В поединках по джиу-джитсу бойцов ждали классический бой (файтинг) и борьба лежа (не-ваза). В каждой из дисциплин сахалинцы Степан Лысенко («46 кг») и Максим Цыплин («50 кг») завоевали бронзовые награды.

В программу Игр вошли больше 20 видов боевых искусств. От Сахалинской области на них выступают кикбоксеры, тхэквондисты, мас-рестлеры, бойцы муайтай, киокушин и представители отделений рукопашного боя и джиу-джитсу. Ранее на Играх сахалинский мас-рестлер Артем Наталин завоевал бронзу в весовой категории «до 80 кг».