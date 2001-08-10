Команда ГУ МЧС России по Сахалинской области приняла участие в соревнованиях по волейболу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске, на площадке государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа по волейболу», состоялись региональные соревнования по волейболу среди представителей силовых ведомств Сахалинской области и ветеранов СВО.

В состязаниях приняли участие шесть команд, включая ГУ МЧС России по Сахалинской области, Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области, УМВД России по Сахалинской области, в/ч 23641, СВО-1 и СВО-2. Все сборные были разделены на группы, сильнейшие команды встретились в полуфинале и финале. На протяжении всех игр спортсмены демонстрировали отличную физическую подготовку, слаженность игры и стремление к победе.

В ходе упорной борьбы команда ПУ ФСБ России по Сахалинской области завоевала «золото». Второе место досталось ветеранам СВО. «Бронзу» соревнований завоевали спортсмены из УМВД России по Сахалинской области.