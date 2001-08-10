Тихоокеанское
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08:53, | Новости спорта Сахалина и Курил

Лучших баскетболисток определили среди школьниц Поронайского района

Лучших баскетболисток определили среди школьниц Поронайского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В спортивном комплексе «Авангард» завершились соревнования по баскетболу среди девушек в зачет спартакиады среди образовательных учреждений. В баскетбольных баталиях приняли участие три команды – школа №1, школа №2 и школа села Восток. 
 
По итогам всех игр места распределились следующим образом:
1 место – школа №2;
2 место – школа №1,
3 место – школа села Восток.

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