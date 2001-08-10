Сноубордистки из Красноярска и Кемерова – победительницы третьего дня первенства России на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается первенство России по сноуборду, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В третий день соревнований на трассе «Запад» спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» на старт вышли девушки 13-14 лет и юниорки 15-18 лет. Спортсменки выступали в дисциплине «параллельный слалом».
По итогам заездов победительницей в младшей возрастной группе стала красноярская сноубордистка Влада Дудко. Второе место заняла Лидия Лукичёва из Московской области. Третий результат показала челябинская спортсменка Татьяна Воробьёва.
Среди юниорок самой быстрой стала Ольга Найдякина из Кемерова. Победу ей уступила её землячка Дарина Клинк. Тройку лидеров закрыла Дарья Белова, представляющая Республику Татарстан.
Первенство России на «Горном воздухе» продолжится завтра. На старты в параллельном слаломе выйдут юноши и юниоры. Начало заездов в 11:15.
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