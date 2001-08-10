Тихоокеанское
информационное агентство
29 Декабря 2023
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Сахалинцы взяли пять медалей на Кубке России по сноуборду среди лиц с ПОДА
14:57, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы взяли пять медалей на Кубке России по сноуборду среди лиц с ПОДА

Сахалинцы взяли пять медалей на Кубке России по сноуборду среди лиц с ПОДА

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские сноубордисты завоевали одно золото, два серебра и две бронзы на 1 этапе Кубка России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), которые прошли в Миассе Челябинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Островной регион на стартах представили Всеволод Щеглов, Владимир Игушкин и Полина Новаковская. Им предстояло показать результаты в дисциплинах «сноуборд-кросс» и «сноуборд-кросс-слалом».

По результатам заездов Всеволод показал лучший результат в сноуборд-кросс-слаломе. Владимир принес команде два серебра в обеих дисциплинах, Полина взяла две бронзы.

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