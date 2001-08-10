Победителей соревнований по танцам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

XIII традиционный турнир по танцевальному спорту «Жемчужный променад – 2023» прошёл в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Участниками состязаний стали более 250 спортсменов из Корсакова, Долинска, Холмска, Поронайска и областного центра.

- Поздравляю вас с началом соревнований. Приятно видеть такое большое количество участников разных возрастов. Это говорит о том, что танцевальный спорт не только пользуется популярностью, но объединяет все поколения островитян. Желаю вам удачи и лёгкого паркета! – напутствовал заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

Традиционно состязания включали в себя три программы: европейскую (медленный и вальсы, танго, медленный и быстрый фокстроты), латиноамериканскую (танго, ча-ча-ча, румба, пасадобль и джайв) и микст двоеборье.

Одна из участниц соревнований – Наталья Горбунова. Жительница Корсакова выступала в самой возрастной категории – «Сеньоры».

- Я начала заниматься танцами не так давно – в 2019 году. Меня, как и многих других в Корсакове, в этот вид спорта затянула тренер Татьяна Легкова, за что я ей безмерно благодарна. Она сделала нашу жизнь яркой и красивой, мы тренируемся и совершенствуемся физически и умственно. Запоминание танца – всё равно, что гадать кроссворды, где приходится учить не только движения, но и их порядок. Это отличная гимнастика для мозгов и тела, - поделилась эмоциями 69-летняя участница соревнований.