Юные сахалинцы завоевали восемь медалей всероссийских соревнований по тяжелой атлетике
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Хабаровск принял Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике, памяти заслуженного тренера РСФСР А. П. Колоктионова на призы олимпийского чемпиона В. С. Голованова. Сахалинскую область на состязаниях представили 10 спортсменов из Холмска и Южно-Сахалинска.
В возрастной группе «10-12 лет» победу одержали Дамир Шейко (весовая категория до 33 кг) с результатом 29 кг в рывке и 37 кг в толчке, Константин Травин (в/к до 45 кг) - 47 кг в рывке и 62 кг в толчке. Серебряную медаль в весовой категории «до 49 кг» взял Данил Чуканов с результатом 30 кг в рывке и 39 кг в толчке.
В возрастной группе «13-15 лет» золото с результатом 77 кг в рывке и 95 кг в толчке завоевал Максим Горбунов (в/к до 61 кг). В категории «до 67 кг» лучшие показатели - 73 кг в рывке и 90 кг в толчке – у Дмитрия Чеканова.
Среди девушек победу одержала Полина Павлович (в/к 55 кг) с результатом 72 кг в рывке и 88 кг в толчке. Спортсменка стала абсолютной чемпионкой этих соревнований среди девушек и в ближайшее время отправится на тренировочные сборы для подготовки к международному турниру.
Все шестеро тяжелоатлетов являются воспитанниками спортшколы г. Холмска.
Еще одно золото и бронзу команде принесли южносахалинцы в возрасте 15-18 лет. Александр Щеголев стал лучшим в весовой категории «81 кг», показав результат 76 кг в рывке и 88 кг в толчке. Кирилл Сергиенко, выступающий в весовой категории «до 73 кг», замкнул тройку лидеров с результатом 85 кг в рывке и 105 кг в толчке.
По результатам соревнований сахалинцы завоевали одну серебряную, одну бронзовую и шесть золотых медалей. Таким образом островная команда возглавила турнирную таблицу среди девушек, юношей «10-12 лет» и стала третьей среди юношей «13-15 лет».
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