Сахалинские хоккеисты продолжают марафон домашних матчей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская команда «Кристалл» после двухдневного перерыва вновь выйдет на лед, чтобы встретиться с соперниками из Новокузнецка. Второй тур первенства Юниорской хоккейной лиги среди юношей до 18 лет близится к завершению, и в скором времени команды определят лидера турнира, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".

Накануне воспитанники Александра Скворцова из Южно-Сахалинска успешно провели серию матчей с «Кристаллом» из Бердска. И теперь готовятся ко встрече на родном льду с новокузнецким «Металлургом». Наши соперники на момент предстоящих матчей находятся на втором месте. Сахалинцы занимают третью строчку.

Во втором этапе первенства команды уже встречались. В гостевой серии «Кристалл» не смог выдержать натиска новокузнецкой команды, поэтому матчи завершились с преимуществом хозяев площадки (4:3 и 2:1).

Домашние матчи с «Металлургом» пройдут на арене спортивной школы «Кристалл» в Южно-Сахалинске 18 и 19 марта. Начало игр в 11:00.

Болельщиков приглашают поддержать островных хоккеистов. Вход для зрителей свободный. За ходом матчей можно будет также наблюдать в прямой трансляции на канале «Спортивный Сахалин» в YouTube.