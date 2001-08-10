На Сахалине появятся секции синхронного плавания и водного поло

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Олимпийские дисциплины организуют в новом центре водных видов спорта, который строится в Южно-Сахалинске. Строители смонтировали почти тысячу тонн металлоконструкций – это треть от всего объема. Ход работ проинспектировали губернатор Валерий Лимаренко и мэр Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Наш центр водных видов спорта будет олимпийского уровня. Здесь будет два больших бассейна для профессиональных спортсменов. Стройка идет активно. Ожидаем запуска объекта в 2024 году. Важно, что к реализации проекта мы привлекли средства частного бизнеса, это позволило сэкономить бюджетные деньги, направив их на другие важные для людей направления, – отметил Валерий Лимаренко.

В пятиэтажном центре водных видов спорта разместятся два бассейна: размерами 50х25 метров глубиной 3 метра и 30х25 метров глубиной 6 метров. Зрительские трибуны рассчитаны более чем на 1000 человек.

– Основные работы сейчас – монтаж металлокаркаса. По проекту общий тоннаж 3156 тонн, на сегодня смонтировано чуть меньше тысячи – то есть почти треть. Металл весь изготовлен, иногда идут задержки доставки с материка, но мы в постоянном контакте с минтрансом. Как приходит материал, сразу берем в работу. Окончание работ по металлокаркасу запланировано на 1 июня. Параллельно ведем работы по заливке бетона, цокольная часть готова, работаем с перекрытиями, – рассказал руководитель компании-заказчика ГЭХ «Инжиниринг» Дмитрий Сизиков.

Здание, спроектированное в виде волны, гармонично впишется в городской пейзаж. В центре, помимо бассейнов, расположатся фойе, буфеты, помещения для спортсменов и тренеров, восстановительный комплекс для реабилитации инвалидов, судейские комнаты, конференц-зал. На объекте будут созданы комфортные условия для маломобильных граждан.

– Очень приятно, что в нашем регионе уделяют большое внимание популяризации плавания. Объект такого высокого класса позволит сахалинцам выбирать из большего количества водных видов спорта – помимо классического спортивного плавания для ребят впервые в регионе станут доступны синхронное плавание, водное поло и прыжки в воду, – отметил директор спортшколы водных видов спорта Сергей Мелешков.

Напомним, центр водных видов спорта возводится рядом с городским парком за счет инвестиций «Газпрома». И это не единственный спортивный объект, который ПАО «Газпром» возводит в рамках подписанных с Сахалинской областью соглашений. В сентябре прошлого года в Южно-Сахалинске дали старт возведению нового универсального спортивного комплекса, где будут проводиться тренировки и соревнования по волейболу, баскетболу и спортивной гимнастике. Объект расположится на улице Горького, севернее еще одного масштабного спортивного объекта – легкоатлетического манежа. По плану строительство спорткомплекса завершится в 3 квартале 2025 года.