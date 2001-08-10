В Южно-Сахалинске пройдет турнир по тяжелой атлетике памяти Бориса Воробьева

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Квалификационные соревнования по тяжелой атлетике, посвященные памяти сахалинского тяжелоатлета Бориса Воробьева, состоятся в предстоящую субботу в спортивной школе "Кристалл", рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

Побороться с весом на помост выйдут порядка 30 спортсменов от 10 до 30 лет. Все они являются воспитанниками тренеров Михаила Щербака и Олега Васильева в спортшколе «Кристалл».

Турнир получил статус квалификационных соревнований в прошлом году, и посвящен памяти спортсмена Бориса Воробьева, который занимался развитием спорта в Сахалинской области.

Победители в личном зачете определятся по сумме двух упражнений (рывок, толчок) в нескольких весовых группах.

Начало соревнований 19 ноября в 11:00 в спортивном зале, расположенном на цокольном этаже спортшколы «Кристалл» (ул.Горького, 29, главное здание).