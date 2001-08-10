На Сахалине проведут "Фестиваль знакомства девочек с футболом"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
22 октября в спортивном комплексе "Олимпия парк" состоится первый "Фестиваль знакомства девочек с футболом", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОГАУ "Спортивная школа "Сахалин".
Спортивная школа «Сахалин», имеющая статус «Детского футбольного центра» Российского футбольного союза приглашает воспитанниц образовательных учреждений Сахалинской области от 7 до 10 лет принять участие в «Фестивале знакомства с футболом».
- На нашем фестивале вы познакомитесь с самым популярным видом спорта в мире, попробуете свои силы в комфортной обстановке, найдете новых друзей и весело проведете время, - отметили в спортивной школе «Сахалин».
Во время проведения фестиваля участницам будут предложены различные спортивные конкурсы и задания. Для участия в мероприятии не требуется заранее собранная команда, так как планом проведения фестиваля предусмотрено участие смешанных команд (самостоятельное разделение организаторами).
До участия в фестивале допускаются все желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, имеющие в наличии соответствующую спортивную форму и обувь, а также своевременно заполнившие документы для участия.
Для участия в фестивале футбола потенциальным участникам необходимо отправить заявку с заполненными документами, до 21 октября 2022 года, на электронный адрес: [email protected] (в теме письма указать «Участник фестиваля»). По всем интересующим вопросам обращаться по номеру: 8-962-127-04-60, старший инструктор-методист ОГАУ СШ «Сахалин» Скворцов Сергей Сергеевич.
По итогам обработки заявок на участие, всем заявителям будет направлено место сбора и время отьездов автобусов индивидуально.
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