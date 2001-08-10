Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 сентября в Южно-Сахалинске прошел перенесенный матч 13-го тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги (U17, 2006 г.р.). "Сахалин" принимал "Вулкан" из Петропавловска-Камчатского, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Соперники должны были играть еще в конце июля, но тогда футболисты «Вулкана» были задействованы в Международных спортивных играх «Дети Азии». Поэтому игру отложили.

С тех пор многое изменилось. «Сахалин» долго не мог прервать серию без побед. Но, как известно, все серии когда-нибудь заканчиваются. Закончилась и эта.

В минувшую субботу команда Антона Бучинского победила «РССШФ» (2:1) и горела желанием развить успех.

На первых минутах футболисты обменялись опасными моментами, которые, впрочем, не нашли своего логического завершения.

Затем на поле наступил небольшой штиль. Его прервала атака островитян, завершившаяся назначением пенальти в ворота гостей.

К одиннадцатиметровой отметке вышел Артем Герасимчук. Он пробил в левый от вратаря угол. Голкипер «Вулкана» угадал направление полета мяча, но отразить его не смог, и «Сахалин» повел в счете – 1:0.

В начале второго тайма гости провели образцовую атаку, завершившуюся прострелом и ударом по воротам – 1:1.

Ничейный счет продержался менее четверти часа. Андрей Савин вывел «Сахалин» вперед, а Владислав Кон закрепил преимущество – 3:1.

На 78-й минуте «Вулкан» сократил разницу в счете, реализовав штрафной удар, но добиться большего гостям игроки «Сахалина» не позволили.

Итог матча – 3:2 в пользу сахалинской команды. Она одержала вторую победу подряд и продолжает преследовать тройку лидеров.