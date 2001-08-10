Сахалинские баскетболисты завоевали путевку на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Хабаровск стал местом проведения отборочных соревнований по баскетболу 3×3 среди юношей 2006 г.р. и младше. Участники оспаривали путевку на VII Международные спортивные игры "Дети Азии", которые пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа 2022 года, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

В борьбу за путевку вступили восемь команд, представлявших Еврейскую Автономную и Сахалинскую области, Камчатский и Хабаровские края.

В составе сборной команды островного региона («Sakhalin Guys») были заявлены Иван Михайлык, Даниил Цыкура, Семен Лавриков и Глеб Соловьев (тренер Валентин Марченко).

- На предварительном этапе команды были разбиты на две подгруппы. Этап был своего рода прелюдией к плей-офф, где и был определен победитель, - рассказывает заместитель председателя Сахалинской областной федерации баскетбола Антон Лазарев.

Островные баскетболисты на предварительном этапе одержали три победы, подавив соперников мощной игрой в атаке.

У команды «USL» сахалинцы выиграли со счетом 20:4, у «Айсберга» - 11:8, у «Биробиджана» - 18:13.

В четвертьфинале «Sakhalin Guys» не заметили сопротивления «Стоника», выиграв более чем крупно (22:8).

Соперником сахалинской команды по полуфиналу был камчатский «Вулкан». Судьба напряженного матча решилась в самой концовке: 17:14 в пользу островитян.

В финале играли «Sakhalin Guys» и «Айсберг». Грамотно выбранный план на матч помог сахалинцам праздновать победу со счетом 17:11.

Заняв первое место, сахалинские баскетболисты получили право принять участие в VII МСИ «Дети Азии».

Ожидается, что общая численность участников соревнований во Владивостоке составит более 2000 человек. Всего планируется разыграть 275 комплектов медалей в 19 видах спорта.