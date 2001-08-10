На Сахалине стартовали чемпионат и первенство области по мотоциклетному спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На аэродроме "Пушистый" прошел I этап чемпионата и первенства Сахалинской области по мотоциклетному спорту. В них приняли участие 80 спортсменов из Долинска, Холмска, Невельска, Корсакова, Углегорска и Южно-Сахалинска в возрасте от 6 лет и старше, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Золотые медали в своих возрастных группах и классах мощности двигателей завоевали Константин Аракелян (6-8 лет, двигатель 50 куб. см., Долинск), Данил Кондратьев (8-11 лет, 65 куб. см., Южно-Сахалинск), Никита Кондратьев (11-13 лет, 85 куб. см., Южно-Сахалинск), Алексей Ващенко (11-15 лет, 125 куб. см., Невельский р-н), Алексей Ващенко (мужчины, 125 куб. см., Невельский р-н), Иван Лысик (мужчины, 250 куб. см., Южно-Сахалинск).

Высокий результат в классе «Open» показал Анатолий Агуреев из Холмска. В классе «Ветераны» золото завоевал Дмитрий Гриценко (Южно-Сахалинск).

Первое командное место по результатам заездов занял клуб «Алис», второе место у спортшколы по техническим видам спорта, бронза у команды из клуба «Мото Флай».

Чемпионат и первенство Сахалинской области по мотоциклетному спорту включают в себя девять этапов и завершатся в октябре в Аниве.

II этап соревнований пройдет 18 и 19 июня в Горнозаводске.