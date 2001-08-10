Сахалинцев наградили за организацию подготовки паралимпийских команд
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Островных деятелей спорта и сотрудников авиакомпании «Аврора» наградили за содействие в организации подготовки и участия команды Паралимпийского комитета России в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального минспорта.
Напомним, в преддверии XVI Паралимпийских летних игр в Токио заключительные тренировки на Сахалине провели сборные страны по настольному теннису и плаванию. Подготовка проходила на базе спортшкол по волейболу и водных видов спорта.
- Дорогие друзья, выражаю искренние слова благодарности за ваш труд и содействие в организации такого значимого для области события. По оценке Паралимпийского комитета России и самих спортсменов, созданные условия и логистика были на высшем уровне, - подчеркнула директор департамента физической культуры и спорта министерства спорта Сахалинской области Ирина Рябкина.
Благодарностями Паралимпийского комитета отметили директора спортшколы по волейболу Сергея Кирсанова, деятеля спорта Евгению Кельмяшкину и менеджера отдела обеспечения и участия в спортивных и физкультурных мероприятиях центра спортивной подготовки Сахалинской области Татьяну Усову. Ранее наградой отметили директора областного центра спортивной подготовки Алексея Никонова при личном визите в Паралимпийский комитет России.
- Организованный прием - это заслуга всего коллектива, начиная от администратора, и заканчивая техническими работниками. От слаженной работы коллектива зависит и общее настроение, и все организационные моменты. Мы всегда рады гостям и для нас честь принимать у себя таких именитых спортсменов, - отметил Сергей Кирсанов.
Большой вклад в организацию логистики внесла компания «Аврора». Благодарственные письма вручили гендиректору компании Константину Сухоребрику, а также специалистам Василию Аверьянову, Елене Кондратьевой, Дарье Слеповой и Александру Асланову.
- Мы занимались организацией перевозки сборных команд из Южно-Сахалинска в Токио. Для нашей компании это новый опыт, но мы достойно справились с поставленной задачей. Мы ценим причастность к такому значимому событию и уже ведем работу по дальнейшему сотрудничеству с комитетом в будущем, - отметил начальник службы доходов и сети АО «Авиакомпания «Аврора» Василий Аверьянов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
11:20 Сегодня В библиотеке Южно-Сахалинска фотограф из Владивостока открыл выставку, посвященную Хоккайдо
10:35 Сегодня Ски-пас на "Горный воздух" на весь сезон обойдется сахалинцам в 35 000 рублей
10:05 Сегодня Сахалинцев наградили за организацию подготовки паралимпийских команд
11:46 Сегодня Часть улицы Авиационной в Южно-Сахалинске закрывается до 26 ноября
12:43 12 Ноября Разработка проекта первой очереди парка "Дальний" в Южно-Сахалинске завершается
15:23 11 Ноября Из-за работ по газификации в Южно-Сахалинске ограничат движение
13:14 11 Ноября Сотрудник курьерской службы на Сахалине проиграл чужие деньги на ставках
10:30 12 Ноября В Южно-Сахалинске открылась выставка, посвященная 60-летию первого полета человека в космос
09:01 29 Октября В Сахалинской области вводятся дополнительные противоэпидемические меры
09:53 18 Октября Сахалинэнерго направило дополнительные бригады для восстановления электроснабжения в Александровск-Сахалинском и Тымовском районах
09:48 18 Октября Камчатской гостинице присвоили пять звезд
14:59 2 Ноября На Сахалине директор ЖЭУ получал зарплату за работников, которых не было
Выбор редакции
- 16:17 Вчера Сахалинку. заехавшую на автомобиле на лыжероллерную трассу, привлекут к ответственности
- 17:06 16 Ноября Более 400 человек посетили музей книги Чехова по программе "Моя Россия"
- 08:58 16 Ноября Сахалинцам рассказали, что делать, если они стали должниками по ошибке
- 16:08 15 Ноября Южносахалинцев старше 65 лет зовут на углубленное медобследование
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?