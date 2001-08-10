Сахалинцев наградили за организацию подготовки паралимпийских команд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островных деятелей спорта и сотрудников авиакомпании «Аврора» наградили за содействие в организации подготовки и участия команды Паралимпийского комитета России в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального минспорта.

Напомним, в преддверии XVI Паралимпийских летних игр в Токио заключительные тренировки на Сахалине провели сборные страны по настольному теннису и плаванию. Подготовка проходила на базе спортшкол по волейболу и водных видов спорта.

- Дорогие друзья, выражаю искренние слова благодарности за ваш труд и содействие в организации такого значимого для области события. По оценке Паралимпийского комитета России и самих спортсменов, созданные условия и логистика были на высшем уровне, - подчеркнула директор департамента физической культуры и спорта министерства спорта Сахалинской области Ирина Рябкина.

Благодарностями Паралимпийского комитета отметили директора спортшколы по волейболу Сергея Кирсанова, деятеля спорта Евгению Кельмяшкину и менеджера отдела обеспечения и участия в спортивных и физкультурных мероприятиях центра спортивной подготовки Сахалинской области Татьяну Усову. Ранее наградой отметили директора областного центра спортивной подготовки Алексея Никонова при личном визите в Паралимпийский комитет России.

- Организованный прием - это заслуга всего коллектива, начиная от администратора, и заканчивая техническими работниками. От слаженной работы коллектива зависит и общее настроение, и все организационные моменты. Мы всегда рады гостям и для нас честь принимать у себя таких именитых спортсменов, - отметил Сергей Кирсанов.

Большой вклад в организацию логистики внесла компания «Аврора». Благодарственные письма вручили гендиректору компании Константину Сухоребрику, а также специалистам Василию Аверьянову, Елене Кондратьевой, Дарье Слеповой и Александру Асланову.

- Мы занимались организацией перевозки сборных команд из Южно-Сахалинска в Токио. Для нашей компании это новый опыт, но мы достойно справились с поставленной задачей. Мы ценим причастность к такому значимому событию и уже ведем работу по дальнейшему сотрудничеству с комитетом в будущем, - отметил начальник службы доходов и сети АО «Авиакомпания «Аврора» Василий Аверьянов.