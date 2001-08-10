Участница проекта "Танцы на ТНТ" дала мастер-класс сахалинским спортсменкам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Танцовщица Юлианна Кобцева, известная своим участием в телевизионных проектах «Танца на ТНТ» и Dance Revolution на Первом канале, посетила Южно-Сахалинск. В рамках визита она дала трехчасовой мастер-класс воспитанницам спортивно-танцевальной школы Grace.
Она провела интенсив по технике contemporary и хореографии, участниками которого стали 45 человек. Мастер-класс оказался очень информативным и объемным, на котором гостья со спортсменками разобрала технические моменты исполнения. Как отмечают в дирекции Grace, такие мероприятия помогают готовиться им к важным соревнованиям. Впереди Кубок России по чир спорту, который состоится в ноябре.
- Безумно рада впервые посетить Сахалин. Он всегда для меня являлся одним из тех волшебных мест в России, где я хотела побывать. Как будто другой конец земли, но моей, родной земли. Я здесь на целую неделю - ежедневно делюсь своим опытом как со взрослыми, так и с детьми. Очень чувствуется спортивный дух на острове. Я давно не работаю с детьми, но здесь сделала исключение и не пожалела об этом, - рассказала Юлианна Кобцева.
По словам российской танцовщицы, дети очень дисциплинированы, заряжены. С интересом берут сложный и взрослый материал. Многие из них участвуют в мировых соревнованиях и выигрывают. Это достойно уважения. Девушка знает как тяжело развиваться в небольшом городе, поэтому для нее особенно ценно то, что организаторы привозят хореографов из других городов.
- Сахалин прекрасен. Чувствую, что я как будто я в тропиках. Спасибо огромное школе Grace за привоз и организацию. Желаю успеха и сил в любых дальнейших начинаниях, - добавила Юлианна.
Отметим, за плечами российской танцовщицы множество заслуг. В список достижений входит:
- финалистка телепроекта Dance Revolution на Первом канале;
- хореограф-постановщик, режиссер собственного спектакля RUBEDO;
- хореограф и участница команды Татьяны Денисовой в телепроекте «Танцы на ТНТ» (4 сезон);
- выпускница отделении хореографии НГПУ;
- 1 место Fame Your Choreo Best Ladies Dance Solo Pro;
- стажировка в IALS Dance School (Roma), Broadway Dance Center (NY), The Steps Dance School (NY), Alvin Ailey American Theater (NY), Kulbik Dance Company (Barcelona);
- более 100 мастер-классов в России и странах СНГ: Рига, Одесса, Бишкек, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь, Новосибирск, Томск и др.
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