Рецидивист попытался вынести неоплаченный товар из магазина в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России «Южно-Сахалинск» поступило сообщение от администрации одного из торговых центров о попытке вынести из магазина неоплаченный товар. На место незамедлительно выехал наряд полиции.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, в ходе проверки установили, что 29-летний местный житель, имеющий судимость, находясь в торговом зале, спрятал товар в свою сумку. После этого, минуя кассовую зону, он попытался скрыться с неоплаченным товаром. Злоумышленника задержали на выходе. Сумма ущерба составила более 5 000 рублей. Похищенное имущество изъяли и вернули администрации магазина.
Следственный отдел УМВД возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 158 УК РФ – покушение на кражу. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
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