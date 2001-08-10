Житель Поронайска украл телефон у 69-летнего собутыльника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России «Поронайский» обратился 69-летний житель села Гастелло Поронайского района – неизвестный похитил его сотовый телефон.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – им оказался 36-летний местный житель. Выяснилось, что фигурант находился в квартире заявителя, где они вместе распивали спиртные напитки. Когда подозреваемый собирался уходить, он взял со стола телефон заявителя и положил в свою сумку. Потерпевший, не подозревая о краже, проводил гостя и отправился спать. Пропажу телефона он заметил лишь на следующий день.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, сумма ущерба составила 7 500 рублей. Возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Телефон изъяли.