Житель Поронайска украл телефон у 69-летнего собутыльника
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России «Поронайский» обратился 69-летний житель села Гастелло Поронайского района – неизвестный похитил его сотовый телефон.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – им оказался 36-летний местный житель. Выяснилось, что фигурант находился в квартире заявителя, где они вместе распивали спиртные напитки. Когда подозреваемый собирался уходить, он взял со стола телефон заявителя и положил в свою сумку. Потерпевший, не подозревая о краже, проводил гостя и отправился спать. Пропажу телефона он заметил лишь на следующий день.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, сумма ущерба составила 7 500 рублей. Возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Телефон изъяли.
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