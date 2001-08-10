Приморец получил 5,5 лет колонии за пьяное ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Суд в Уссурийске поставил точку в деле о смертельном ДТП, которое произошло в ноябре прошлого года на трассе А-370 «Уссури». Ночная поездка двух братьев обернулась невосполнимой утратой для семьи, сообщает РИА VladNews.

Как установило следствие, 35-летний водитель Toyota Crown сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. На высокой скорости он не справился с управлением, машину занесло, и она на полном ходу влетела в леерное ограждение на обочине. Удар был такой силы, что 25-летний пассажир, сидевший в салоне, скончался до приезда медиков.

На суде обвиняемый не стал отрицать свою вину и полностью признал ответственность за случившееся, выразив глубокое раскаяние. Поскольку гражданский иск по делу не заявлялся, суд сосредоточился на определении меры наказания.

За нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека, мужчину приговорили к 5,5 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении. Кроме того, ближайшие два года после освобождения ему запрещено садиться за руль.