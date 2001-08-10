Приморец получил 5,5 лет колонии за пьяное ДТП
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Суд в Уссурийске поставил точку в деле о смертельном ДТП, которое произошло в ноябре прошлого года на трассе А-370 «Уссури». Ночная поездка двух братьев обернулась невосполнимой утратой для семьи, сообщает РИА VladNews.
Как установило следствие, 35-летний водитель Toyota Crown сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. На высокой скорости он не справился с управлением, машину занесло, и она на полном ходу влетела в леерное ограждение на обочине. Удар был такой силы, что 25-летний пассажир, сидевший в салоне, скончался до приезда медиков.
На суде обвиняемый не стал отрицать свою вину и полностью признал ответственность за случившееся, выразив глубокое раскаяние. Поскольку гражданский иск по делу не заявлялся, суд сосредоточился на определении меры наказания.
За нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека, мужчину приговорили к 5,5 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении. Кроме того, ближайшие два года после освобождения ему запрещено садиться за руль.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:15 Сегодня Южно-Сахалинский симфонический оркестр откроет 28-й сезон концертом с Нареком Ахназаряном
11:07 Сегодня Вылетевший из прицепа брус спровоцировал аварию на трассе Южно-Сахалинск – Оха
09:13 Сегодня Первые Всероссийские соревнования колледжей креативных индустрий стартуют на Сахалине
09:10 Сегодня Сахалинцев научат работать с редкими документами о родном крае
15:41 17 Сентября Сахалинка Дарина Недзелинская завоевала бронзу первенства России по серфингу
16:45 15 Сентября В Южно-Сахалинске водитель Nissan X-Trail сбил мопед с двумя подростками
11:09 18 Сентября Сахалинский зоопарк приглашает на квесты и показательные кормления
10:40 14 Сентября В Холмском районе автомобиль вылетел в кювет водитель пострадал
09:51 2 Сентября Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
13:24 21 Августа Бесплатные тренировки и открытые спортивные площадки в Южно-Сахалинске
14:26 28 Августа Жителям Южно-Сахалинска и соседних районов теперь доступен законный вывоз строительных отходов
12:43 28 Августа Строительство новой школы №4 находится на особом контроле администрации
Выбор редакции
- 11:15 Сегодня Южно-Сахалинский симфонический оркестр откроет 28-й сезон концертом с Нареком Ахназаряном
- 11:09 18 Сентября Сахалинский зоопарк приглашает на квесты и показательные кормления
- 15:41 17 Сентября Сахалинка Дарина Недзелинская завоевала бронзу первенства России по серфингу
- 15:03 16 Сентября Проект "Лица культуры" представили в главной библиотеке Сахалина
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?