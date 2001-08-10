Житель Синегорска украл сумку со скамейки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже. В дежурную часть обратилась 32-летняя местная жительница – у неё пропал сотовый телефон.
Оперативники вышли на подозреваемого. Им оказался 46-летний житель села Синегорск. Выяснилось, что 12 сентября 2026 года днём мужчина гулял по городу и около детской площадки заметил на скамейке сумку. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он забрал её. Через некоторое время, осмотрев содержимое и найдя телефон, фигурант попытался сдать устройство в ломбард, но не смог его разблокировать. Сумма ущерба составила 40 000 рублей.
Сумку и телефон изъяли и вернули заявительнице. Возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, расследование продолжается. Полиция напоминает: не оставляйте вещи без присмотра в общественных местах.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:15 Сегодня Южно-Сахалинский симфонический оркестр откроет 28-й сезон концертом с Нареком Ахназаряном
11:07 Сегодня Вылетевший из прицепа брус спровоцировал аварию на трассе Южно-Сахалинск – Оха
09:13 Сегодня Первые Всероссийские соревнования колледжей креативных индустрий стартуют на Сахалине
09:10 Сегодня Сахалинцев научат работать с редкими документами о родном крае
15:41 17 Сентября Сахалинка Дарина Недзелинская завоевала бронзу первенства России по серфингу
16:45 15 Сентября В Южно-Сахалинске водитель Nissan X-Trail сбил мопед с двумя подростками
11:09 18 Сентября Сахалинский зоопарк приглашает на квесты и показательные кормления
10:40 14 Сентября В Холмском районе автомобиль вылетел в кювет водитель пострадал
09:51 2 Сентября Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
13:24 21 Августа Бесплатные тренировки и открытые спортивные площадки в Южно-Сахалинске
14:26 28 Августа Жителям Южно-Сахалинска и соседних районов теперь доступен законный вывоз строительных отходов
12:43 28 Августа Строительство новой школы №4 находится на особом контроле администрации
Выбор редакции
- 11:15 Сегодня Южно-Сахалинский симфонический оркестр откроет 28-й сезон концертом с Нареком Ахназаряном
- 11:09 18 Сентября Сахалинский зоопарк приглашает на квесты и показательные кормления
- 15:41 17 Сентября Сахалинка Дарина Недзелинская завоевала бронзу первенства России по серфингу
- 15:03 16 Сентября Проект "Лица культуры" представили в главной библиотеке Сахалина
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?