Житель Синегорска украл сумку со скамейки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже. В дежурную часть обратилась 32-летняя местная жительница – у неё пропал сотовый телефон.

Оперативники вышли на подозреваемого. Им оказался 46-летний житель села Синегорск. Выяснилось, что 12 сентября 2026 года днём мужчина гулял по городу и около детской площадки заметил на скамейке сумку. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он забрал её. Через некоторое время, осмотрев содержимое и найдя телефон, фигурант попытался сдать устройство в ломбард, но не смог его разблокировать. Сумма ущерба составила 40 000 рублей.

Сумку и телефон изъяли и вернули заявительнице. Возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, расследование продолжается. Полиция напоминает: не оставляйте вещи без присмотра в общественных местах.