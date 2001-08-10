Тихоокеанское
информационное агентство
21 Сентября 2026
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12:23, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Долинске у водителя нашли 72 экземпляра кеты в багажнике

В Долинске у водителя нашли 72 экземпляра кеты в багажнике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинске полицейские выявили факт незаконной добычи водно-биологических ресурсов. 18 сентября 2026 года инспектор ДПС остановил легковой автомобиль на улице Советской. За рулём был 40-летний житель села Сокол Долинского района.

При досмотре в багажном отделении нашли рыбу лососевых пород – предположительно кету – в количестве 72 экземпляров, а также рыбацкий костюм и забродные сапоги. Всю партию рыбы и снаряжение изъяли и поместили на ответственное хранение.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, по факту проводится проверка. По её результатам примут процессуальное решение. Сейчас устанавливают сумму ущерба и видовую принадлежность изъятой рыбы.

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