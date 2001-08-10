В Южно-Сахалинске у пассажира иномарки изъяли самодельный пистолет Макарова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске сотрудники Госавтоинспекции остановили легковой автомобиль в районе переулка Июльский 14 сентября в 22:30. За рулём был мужчина, на заднем сиденье находились двое пассажиров.
При досмотре машины на заднем сиденье нашли чёрный рюкзак. Внутри лежал предмет, похожий на пистолет Макарова, и магазин с семью патронами калибра 9×18 мм.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, экспертиза показала: пистолет изготовлен самодельно с использованием частей охолощённого ПМ – путём установки самодельного ствола – и относится к нарезному огнестрельному оружию. Семь боевых патронов «ПМ» изготовлены промышленно и являются штатными для такого оружия.
37-летний пассажир пояснил, что взял пистолет на время у своего 44-летнего знакомого – жителя Южно-Сахалинска. В отношении пассажира – ранее судимого жителя областного центра – отдел дознания возбудил уголовное дело по статье 222 УК РФ. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы в отношении владельца оружия выделили в отдельное производство. Дознание продолжается.
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