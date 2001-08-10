Землетрясение магнитудой 5,1 произошло юго-западнее Шикотана

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 сентября 2026 года в 10:25 по сахалинскому времени сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр находился в 46 километрах к юго-западу от села Крабозаводское. Координаты очага – 43,6 градуса северной широты и 146,6 градуса восточной долготы, глубина залегания – 49 километров.

Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», на Шикотане колебания могли достигать 4 баллов, на Кунашире – до 3 баллов. Такая интенсивность обычно ощущается как заметное покачивание, но не приводит к разрушениям.

Информации о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки в Курильском регионе. Жителям рекомендуют сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.