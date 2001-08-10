В селе Адо-Тымово 17-летний водитель без прав врезался в столб

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Тымовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Авария случилась 19 сентября 2026 года в 02:30 в районе дома №1 по улице Дорожной в селе Адо-Тымово.

По предварительным данным, 17-летний водитель, не имея права на управление, вёл Toyota Vista. Подросток не справился с управлением, машина съехала в правый кювет по ходу движения и наехала на деревянный столб. В результате ДТП 16-летний пассажир получил телесные повреждения.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, по факту аварии проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства, включая то, как подросток получил доступ к автомобилю. По результатам проверки примут процессуальное решение. Госавтоинспекция напоминает родителям: не оставляйте ключи от машины в доступном для детей месте.