Тихоокеанское
информационное агентство
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17:48, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине водитель пытался скрыться с места аварии

На Сахалине водитель пытался скрыться с места аварии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Серьезное ДТП произошло в Долинском районе сегодня около 15:30 на 71 км трассы Южно-Сахалинск - Оха. По словам очевидцев, пострадали два человека, сообщает astv.ru.

В районе реки Малая Подлесная столкнулись Toyota Mark II и Nissan Wingroad. Универсал вылетел с трассы в болото, у седана сильно разбита передняя часть.

"После столкновения окровавленный водитель "Марк 2" пытался скрыться с места пешком, но его догнали очевидцы", - рассказал информатор.

В итоге пострадавших (водителя "Марка" и пассажирку универсала) передали медикам скорой помощи.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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