Житель Леонидово предстанет перед судом за хранение мефедрона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственное управление УМВД России «Южно-Сахалинск» завершило расследование уголовного дела против 35-летнего жителя посёлка Леонидово. Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Установлено, что мужчина через мобильный телефон и специального «бота» в мессенджере заказал мефедрон. После оплаты он получил координаты тайника-закладки. Ночью 28 ноября 2025 года забрал свёрток и дома употребил часть вещества.

31 января 2026 года обвиняемый ехал на переднем пассажирском сиденье автомобиля под управлением сына. На проспекте Мира в Южно-Сахалинске машину остановили сотрудники ДПС для проверки документов. Во время разговора мужчина вёл себя странно. В присутствии двух понятых провели личный досмотр – в левом наружном кармане куртки нашли полимерный пакет со смесью мефедрона массой не менее 0,91 грамма. По заключению эксперта, это значительный размер.

Действия мужчины квалифицировали по части 1 статьи 228 УК РФ – незаконные приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта в значительном размере. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, расследование завершено. Суд рассмотрит дело по существу.