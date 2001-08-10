Житель Южно-Сахалинска предстанет перед судом за фиктивную регистрацию восьми иностранцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственное управление УМВД России «Южно-Сахалинск» завершило расследование уголовного дела против местного жителя 1990 года рождения. Его обвиняют в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан.

Установлено, что мужчина – собственник жилья в Южно-Сахалинске – с апреля по октябрь 2025 года из корыстных побуждений фиктивно зарегистрировал восемь иностранцев. Через портал «Госуслуги» он оформил временную регистрацию по своему адресу для семи граждан Узбекистана и одного гражданина Таджикистана, которые помогали ему со строительством дома.

Обвиняемый знал, что эти люди фактически не будут жить по месту регистрации, – он не собирался предоставлять им помещение. Целью было создать видимость соблюдения миграционного законодательства, чтобы иностранцы избежали административной ответственности за нарушение правил пребывания.

Действия мужчины квалифицировали по статье 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в России. Уголовное дело направлено в суд.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, расследование завершено. Суд рассмотрит дело по существу.