Житель Южно-Сахалинска ответит в суде за кражу телефона из подсобки магазина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственное управление УМВД России «Южно-Сахалинск» завершило расследование уголовного дела против 38-летнего ранее судимого местного жителя. Его обвиняют в краже.

Установлено, что днём мужчина находился в одном из торговых центров Южно-Сахалинска. Он зашёл в магазин и заметил, что дверь в подсобное помещение приоткрыта. Убедившись, что рядом никого нет, он проник в подсобку, нашёл на столе мобильный телефон, забрал его и вышел. Дома обвиняемый вытащил из устройства сим-карту и уничтожил её. Сумма ущерба составила 18 000 рублей.

Действия мужчины квалифицировали по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с незаконным проникновением в помещение и с причинением значительного ущерба гражданину. Уголовное дело направлено в суд.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, расследование завершено. Суд рассмотрит дело по существу.