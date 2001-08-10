В Южно-Сахалинске пенсионер украл рюкзак с набережной Рогатки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственное управление УМВД России «Южно-Сахалинск» завершило расследование уголовного дела против 75-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже.

Установлено, что 4 июня 2026 года мужчина находился на Рябиновой набережной реки Рогатки. На скамейке он заметил оставленный без присмотра рюкзак. Убедившись, что рядом никого нет, он взял его и осмотрел содержимое. В рюкзаке были мобильный телефон, пауэрбанк, зарядное устройство, банковская карта и беспроводные наушники. Мужчина решил оставить всё себе.

Позже он обратился в мастерскую, где из телефона удалили информацию. Затем установил в устройство свою сим-карту и стал им пользоваться. Остальное похищенное хранил дома. Сумма ущерба составила 63 тысячи рублей.

Действия обвиняемого квалифицировали по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину. Уголовное дело направлено в суд, рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области.