Житель Корсакова ударил полицейского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователи возбудили уголовное дело против 45-летнего жителя Корсакова за применение насилия к сотруднику полиции. Инцидент произошёл 12 июня 2026 года в ночное время в городском отделе полиции. Мужчину доставили туда за административное правонарушение – он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отделении задержанный не согласился с законными действиями полицейских, которые поместили его в комнату для административно задержанных. Тогда он схватил одного из сотрудников за руку и нанёс ему ладонью не менее одного удара по щеке. Как рассказали ТИА "Острова" в следственном управлении СК России по Сахалинской области, эти действия подпадают под часть 1 статьи 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти.

Корсаковский межрайонный следственный отдел уже начал расследование. Сейчас следователи проводят необходимые процессуальные действия – собирают и закрепляют доказательства по делу. На время следствия в отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения, её характер не уточняется.