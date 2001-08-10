Житель Поронайска спилил замок болгаркой и похитил рыболовные снасти из хранилища

Ранее судимый 45-летний житель Поронайска похитил из подвального помещения электроинструменты и рыболовные принадлежности на сумму более 67 тысяч рублей. Полицейские задержали его по горячим следам и вернули имущество владельцу.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, мужчина раньше работал в компании, которая занимается благоустройством жилья. Именно поэтому он знал, что в подвале одного из домов хранятся ценные вещи. Он решил их украсть.

В один из дней сахалинец проник в подвальное помещение. С помощью болгарки он спилил замок на двери хранилища и забрал всё, что там лежало. Но долго радоваться краденому не пришлось – сотрудники полиции оперативно вышли на его след. Правоохранители изъяли похищенное имущество и вернули законному владельцу.