Сахалинская прокуратура: при реализации нацпроекта

Сахалинская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при разработке, выпуске и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, строительстве необходимой инфраструктуры, в том числе в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Выявлены многочисленные нарушения в организациях и подведомственных органам власти учреждениях, участвующих в закупках, производственной деятельности и подготовке кадров.

Для нужд региона закуплены беспилотники, срок поставки 13-ти из которых нарушен более чем на три месяца. В условиях контрактов на их приобретение содержатся внутренние противоречия, не соблюден порядок авансирования, рассказали ТИА "Острова" в региональной транспортной прокуратуре.

При проведении аукционов на авиационные работы не учтены обязательные требования к оснащению летательных аппаратов оборудованием удаленной идентификации и экстренного прекращения полета, бортовыми и аэронавигационными огнями.

В организациях, эксплуатирующих аппараты, установлено неоснащение их системой «ЭРА-ГЛОНАСС», а также ненадлежащее хранение использованных литий-ионных аккумуляторных батарей и несоблюдение правил пожарной безопасности.

При подготовке специалистов беспилотной авиации в образовательной организации вскрыты неполнота программ обучения, участие лиц, не являющихся членами аттестационной комиссии, в приеме квалификационных экзаменов, отсутствие у преподавателей соответствующего профильного образования.

В ходе проверки выявлено более 70 нарушений, внесено 22 акта прокурорского реагирования, в том числе возбуждено 4 дела об административных правонарушениях.

Результаты их рассмотрения и фактическое устранение нарушений на контроле транспортной прокуратуры.