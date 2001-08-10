Тихоокеанское
информационное агентство
26 Марта 2025
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На Южных Курилах произошло землетрясение
09:11, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Южных Курилах произошло землетрясение

На Южных Курилах произошло землетрясение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подземный толчок произошёл у Южных Курил вечером 25 марта. Землетрясение зафиксировали около села Головнино. Магнитуда – 4, пишет astv.ru.

 На сейсмостанции "Южно-Сахалинск" сообщили, что подземный толчок произошёл в 21:39 в координатах 43.3 северной широты и 145.3 восточной долготы. Глубина - 72 км.

"Эпицентр располагался в 56 км юго-западнее села Головнино", - отметили на сейсмостанции.

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