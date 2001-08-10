В Корсакове сотрудники полиции установили подозреваемого в краже

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 24-летней местной жительницы по факту кражи, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, им оказался 26-летний житель Корсакова.

Как выяснили сотрудники полиции, фигурант был в гостях у потерпевшей и распивал с ней спиртные напитки. В ходе посиделок, мужчина воспользовался моментом, пока за его действиями никто не наблюдал, и похитил телефон хозяйки квартиры. В дальнейшем подозреваемый продал сотовый прохожему. Сумма ущерба составила 19 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.158 УК РФ- кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.