Тихоокеанское
информационное агентство
26 Февраля 2025
Сейчас 19:16
86,63|90,94
На Сахалине ограничили движение на участке трассы Южно-Сахалинск - Холмск
13:35, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине ограничили движение на участке трассы Южно-Сахалинск - Холмск

На Сахалине ограничили движение на участке трассы Южно-Сахалинск - Холмск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 12:45 ограничено движение всех видов транспорта на участке федеральной автодороги Южно-Сахалинск — Холмск с 52 по 88 км, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Приостановлена работа межмуниципальных автобусов № 516 Южно-Сахалинск – Холмск.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?