На Сахалине за сутки пресечено 161 нарушение правил дорожного движения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие дни на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 161 нарушение ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 3 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;
- задержаны 17 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
- 1 водитель - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;
- 19 водителей - за нарушение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
- 2 водителя - управляющий транспортным средством незарегистрированными в установленном порядке;
- 6 водителей - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;
- 11 водителей - нарушивших правила перевозки детей;
- 15 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;
- 1 водитель - управляющий ТС без государственных регистрационных знаков;
- 2 водителя - за не предоставление преимущества в движении пешеходам;
- составлено 27 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.
Задержаны и помещены на специализированные стоянки 4 автомобиля.
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