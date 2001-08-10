Тихоокеанское
информационное агентство
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09:28, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине за сутки пресечено 161 нарушение правил дорожного движения

На Сахалине за сутки пресечено 161 нарушение правил дорожного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие дни на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 161 нарушение ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 3 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 17 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 1 водитель - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

- 19 водителей - за нарушение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 2 водителя - управляющий транспортным средством незарегистрированными в установленном порядке;

- 6 водителей - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;

- 11 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 15 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 1 водитель - управляющий ТС без государственных регистрационных знаков;

- 2 водителя - за не предоставление преимущества в движении пешеходам;

- составлено 27 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 4 автомобиля.

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