Сахалинец пытался обвинить в массовом ДТП, виновником которого он стал, несуществующую яму
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Авария произошла на 41 км дороги Южно-Сахалинск – Оха в феврале 2024 года. Водитель автомобиля Honda Fit превысил скорость, не справился с управлением и врезался во встречный Toyota Mark X. От удара Mark отбросило на Nissan Wingroad, пишет astv.ru.
В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.
Так как автомобиль истца получил повреждения, страховое возмещение за которые превышает сумму в 400 000 рублей (рыночная стоимость автомобиля до аварии – 1 430 000 рублей), истец обратилась в суд с иском о взыскании денежных средств.
Ответчик не согласился. Заявил, что виновным себя не считает. Мужчина пояснил, что двигался с разрешённой скоростью, но его автомобиль колёсами попал в дорожную яму, поэтому выехал на встречную полосу, где и произошла авария.
Почему яма не зафиксирована на схеме ДТП, ответчик пояснить не смог. Кроме того, размер материального ущерба счёл завышенным.
Суд учёл, что доводы ответчика ничем не подтверждены.
"Никаких данных об указанном обстоятельстве ни материал проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, ни схема дорожно-транспортного происшествия, ни объяснение ответчика, данное сотрудникам ГАИ непосредственно на месте дорожно-транспортного происшествия, не содержат", - говорят в суде.
С ответчика взыщут ущерб автомобилю истца, стоимость доставки поврежденной машины с места ДТП до места хранения и судебные издержки. Общая сумма выплаты – 1 104 950 рублей.
Решение не вступило в законную силу.
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