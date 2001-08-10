Тихоокеанское
информационное агентство
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11:21, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске ночью сбили пешехода, идущего по дороге

В Южно-Сахалинске ночью сбили пешехода, идущего по дороге

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 февраля 2025 года в 3 часа 40 минут, в районе 3 км Юго-западного объезда города Южно-Сахалинска произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 41-летний водитель, управляя автомобилем «Nissan X-Trail», совершил наезд на 32-летнего пешехода, одетого в одежду темных тонов без световозвращающих элементов, который находился на проезжей части без цели ее перехода.

В результате ДТП пешеход получил травмы и госпитализирован в медицинское учреждение.

Проводится проверка.

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