В Южно-Сахалинске ночью сбили пешехода, идущего по дороге

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 февраля 2025 года в 3 часа 40 минут, в районе 3 км Юго-западного объезда города Южно-Сахалинска произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 41-летний водитель, управляя автомобилем «Nissan X-Trail», совершил наезд на 32-летнего пешехода, одетого в одежду темных тонов без световозвращающих элементов, который находился на проезжей части без цели ее перехода.

В результате ДТП пешеход получил травмы и госпитализирован в медицинское учреждение.

Проводится проверка.