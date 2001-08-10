Тихоокеанское
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15:54, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

35-летний сахалинец задержан за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством

35-летний сахалинец задержан за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

УФСБ России по Сахалинской области вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, 1989 г.р., причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с иностранным государством, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального ФСБ.

35-летний областной житель, на конфиденциальной основе установивший контакт в сети «Интернет» с представителем Службы безопасности Украины, выполнял разведывательное задание по сбору стратегических сведений и фотоматериалов о Вооруженных Силах России.

С этой целью им был осуществлен выезд в Белгородскую область. Собранные данные он пересылал сотруднику СБУ через иностранные мессенджеры.

В отношении указанного лица следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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