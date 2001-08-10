35-летний сахалинец задержан за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
УФСБ России по Сахалинской области вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, 1989 г.р., причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с иностранным государством, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального ФСБ.
35-летний областной житель, на конфиденциальной основе установивший контакт в сети «Интернет» с представителем Службы безопасности Украины, выполнял разведывательное задание по сбору стратегических сведений и фотоматериалов о Вооруженных Силах России.
С этой целью им был осуществлен выезд в Белгородскую область. Собранные данные он пересылал сотруднику СБУ через иностранные мессенджеры.
В отношении указанного лица следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 00:59 21 Декабря Вулканы острова Сахалин
- 00:58 21 Декабря GTA San Andreas для Андроид: советы для новичков
- 01:00 21 Декабря Как выбрать и использовать плампер для создания объема губ
- 01:01 21 Декабря Что такое белая доставка из Китая и каковы её преимущества?
- 05:51 3 Декабря Холодильники ATLANT: преимущества и особенности
- 04:48 6 Декабря Промокоды для путешественников: как сэкономить на Trip.com, Яндекс Путешествии и Слетать
08:41 17 Декабря Аэрофлот открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год
14:46 12 Декабря На Сахалине с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа стартовали занятия по инженерной подготовке
Выбор редакции
- 14:12 Вчера В Чехов-центре дарят книги маленьким зрителям
- 11:45 Вчера В Южно-Сахалинске открылся "центр добра"
- 14:08 26 Декабря Сахалинские школьники побродили по "Литературному лабиринту"
- 09:31 25 Декабря Министр спорта России проведёт пресс-конференцию по Российско-Китайским играм
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?