Задержан житель Великого Новгорода, который "развел" сахалинку на 190 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Александровск-Сахалинская городская прокуратура Сахалинской области принимает меры по защите имущественных прав граждан, пострадавших от дропперов – лиц, которые предоставляют свои данные мошенникам для дальнейшего вывода денежных средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.
Установлено, что пенсионерка – жительница г. Александровск-Сахалинский, перешла по ссылке на неизвестный сайт, ввела свои анкетные данные, в том числе номер мобильного телефона.
После этого с ней связался неизвестный мужчина, который обманным путём предложил потерпевшей перевести денежные средства на его банковский счет.
Женщина, будучи введённой в заблуждение, перевела на указанный счет денежные средства в сумме 190 тыс. рублей.
В результате скоординированных городской прокуратурой действий правоохранительных органов, удалось установить личность владельца банковской карты. Им оказался 21-летний житель города Великий Новгород Новгородской области.
С целью защиты прав пенсионерки, городской прокурор направил в Новгородский районный суд Новгородской области исковое заявление о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, комиссии за перевод денежных средств.
По ходатайству городского прокурора на счета ответчика наложен арест.
Решением суда от 07 ноября 2024 года исковые требования прокурора удовлетворены, с ответчика взысканы денежные средства на общую сумму 224 955,49 рублей.
Решение суда в законную силу не вступило.
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