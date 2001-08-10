Тихоокеанское
информационное агентство
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09:19, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине водитель Лады не смог разъехаться со стоящим автомобилем

На Сахалине водитель Лады не смог разъехаться со стоящим автомобилем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27 ноября 2024 года в 14 часов 20 минут в районе 493 км. автодороги Южно-Сахалинск - Оха произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 76-летний водитель, управляя автомобилем "Lada 2131", двигаясь в северном направлении совершил наезд на припаркованное транспортное средство "Nissan Diesel", которое стояло с включенной аварийной сигнализацией без знака аварийной остановки.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы.

Проводится проверка.

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