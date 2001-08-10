Сахалинцам за ловлю трепанга грозит до 5 лет заключения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковской городской прокуратурой утверждён обвинительный акт в отношении двух жителей Сахалинской области, обвиняемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов, совершённой с применением самоходного транспортного плавающего средства, в местах нереста, на особо охраняемой природной территории, группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба (ч. 3 ст. 256 УК РФ), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Органом дознания установлено, что в августе 2024 года двое обвиняемых с использованием резиновой надувной лодки незаконно добыли в акватории озера Буссе 581 экземпляр трепанга дальневосточного.

В результате задержания указанных лиц сотрудниками ПУ ФСБ России по Сахалинской области ущерб от незаконной добычи водных биологических ресурсов в размере 792 тыс. руб. предотвращён, путём выпуска трепанга дальневосточного в естественную среду обитания.

Обвиняемые вину в совершённом преступлении признали в полном объёме.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Корсаковский городской суд.

За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.