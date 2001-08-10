На Сахалине у любителя покататься в нетрезвом состоянии конфисковали автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приговором Холмского городского суда житель г. Холмска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Установлено, что подсудимый, ранее привлеченный к административной ответственности за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, вновь в нетрезвом состоянии совершил поездку на автомобиле по г. Холмску, где был остановлен сотрудниками полиции и отстранён от управления транспортным средством. От прохождения медицинского освидетельствования он вновь отказался.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил наказание в виде 350 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 11 месяцев.

Автомобиль марки «Toyota Crown Athlete» конфискован в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.