Тихоокеанское
информационное агентство
31 Октября 2024
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В Южно-Сахалинске насмерть сбили пенсионерку
11:49, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске насмерть сбили пенсионерку

В Южно-Сахалинске насмерть сбили пенсионерку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 октября 2024 года в 23 часа 20 минут в районе дома 13 по улице Транзитная произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 19-летний водитель (стаж управления транспортными средствами - 2 года), управляя автомобилем «Toyota Crown», двигаясь в западном направлении, совершил наезд на женщину, которая двигалась во встречном направлении обочине и внезапно вышла на проезжую часть.

В результате ДТП 73-летняя пешеход, одетая в одежду темных тонов без световозвращающих элементов, скончалась на месте происшествия.

Проводится проверка.

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