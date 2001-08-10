В Южно-Сахалинске насмерть сбили пенсионерку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 октября 2024 года в 23 часа 20 минут в районе дома 13 по улице Транзитная произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 19-летний водитель (стаж управления транспортными средствами - 2 года), управляя автомобилем «Toyota Crown», двигаясь в западном направлении, совершил наезд на женщину, которая двигалась во встречном направлении обочине и внезапно вышла на проезжую часть.

В результате ДТП 73-летняя пешеход, одетая в одежду темных тонов без световозвращающих элементов, скончалась на месте происшествия.

Проводится проверка.